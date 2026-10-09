По подозрению в краже денег с чужой банковской карты полицейские задержали жителя соседней республики

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции «Промышленный» УМВД России по г. Казани в ходе оперативно‑розыскных мероприятий задержан 47‑летний уроженец Республики Марий Эл.
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