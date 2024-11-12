В США назвали следующие 70 дней самыми тяжелыми для ВСУ

Для ВСУ, не меньше американцев ожидающих официального вступления в должность президента США Дональда Трампа, наступают самые тяжелые в психологическом плане 70 дней, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии