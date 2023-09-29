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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кокорев об 1:7 от ЦСКА: «Сочи» отдал много сил в прошлом матче и не смог зацепиться за игру»

«В прошлом матче [со «Спартаком» – 3:2] мы отдали много сил, плохо приготовились к этой игре. Было видно, что ЦСКА вышел на игру заряженным.

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