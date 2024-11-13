Названо условие прощения Галкина* и Макаревича* в России

Татьяна

Не нужно устраивать из СВО прачечную для отстирывания грязных репутаций негодяев. Галкин лучше не станет, даже если он какое-то время будет находиться на фронте, суть взрослого человека не меняется, если он негодяй по своей природе, а СВО-это только инструмент для реабилитации подмоченной репутации. Но к счастью, ни Галкин, ни Макаревич автоматы в руки не возьмут и не пойдут воевать за Россию, они оба сбежали из Израиля, который объявили своей единственной родиной, когда там начались военные действия. Это гениальные предатели.