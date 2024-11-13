Дрессировщик Эдгард Запашный выразил мнение, что юмористу Максиму Галкину* (признан в РФ иностранным агентом) нужно будет публично попросить прощение перед жителями Донбасса, если он захочет вернуться в Россию.
Названо условие прощения Галкина* и Макаревича* в России
Комментарии
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Татьяна
Не нужно устраивать из СВО прачечную для отстирывания грязных репутаций негодяев. Галкин лучше не станет, даже если он какое-то время будет находиться на фронте, суть взрослого человека не меняется, если он негодяй по своей природе, а СВО-это только инструмент для реабилитации подмоченной репутации. Но к счастью, ни Галкин, ни Макаревич автоматы в руки не возьмут и не пойдут воевать за Россию, они оба сбежали из Израиля, который объявили своей единственной родиной, когда там начались военные действия. Это гениальные предатели.
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14 час.
Людмила Абрамова
не нужны они не колено приклоненные, ни с со слезами и баснями о прощении...вообще не нужны
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10 час.
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