«Лучший «Ливерпуль» на моей памяти. Квадрупл их обессмертит». Фердинанд о команде Клоппа

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высоко отозвался о «Ливерпуле». Мерсисайдцы обыграли «Вильярреал» (2:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

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