Эстония призвала ЕС прекратить выдачу туристических виз россиянам

13 октября Эстония выступила с призывом к странам Европейского союза прекратить выдачу туристических виз гражданам России и существенно ужесточить визовую политику в отношении россиян на всей территории ЕС, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на министра иностранных дел Маргуса Цахкну.
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