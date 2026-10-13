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Регионы России

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Эстония призвала ЕС прекратить выдачу туристических виз россиянам

Эстония призвала ЕС прекратить выдачу туристических виз россиянам

13 октября Эстония выступила с призывом к странам Европейского союза прекратить выдачу туристических виз гражданам России и существенно ужесточить визовую политику в отношении россиян на всей территории ЕС, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на министра иностранных дел Маргуса Цахкну.

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