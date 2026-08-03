Ван Гал готов к переговорам о возвращении в сборную Нидерландов. 74-летний тренер может возглавить команду в 4-й раз (De Telegraaf)

Луи ван Гал готов снова возглавить сборную Нидерландов. По информации Telegraaf, 74-летний специалист готов к переговорам с Королевским футбольным союзом Нидерландов, но также не исключает возможности поработать в сборной другой страны.
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