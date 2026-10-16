Российско-вьетнамское нефтепредприятие разместило контракт для покупки защитных конструкций на 12,47 миллиона рублейДональд Трамп 11 октября уже не в первый раз объявил, что Москва и Киев согласились на приостановку ударов по объектам энергетики друг друга.
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