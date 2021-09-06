На девять дней отключили горячую воду в Уссурийске

7 сентября в Уссурийске отключили горячую воду. Специалисты АО "УПТС" начали плановый ремонт на сетях водопровода, сообщили ИА UssurMedia на предприятии.
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