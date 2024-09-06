Медик заявил, что раненых военных в Полтаве добивали свои же: «Бросали в старый ЗиЛ»

ПОЛТАВА, 6 сентября, ФедералПресс. Ракетный удар по Институту связи в Полтаве показал, что ни военные, ни городские службы совершенно не готовы к подобным ЧП и оказанию самой элементарной первой помощи раненым.
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