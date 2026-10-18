Смартфонам также приписывают активное охлаждение с одним или двумя вентиляторами Honor продолжает раскрывать особенности серии игровых смартфонов Win2 перед презентацией 21 октября.
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