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Пакистан в огне: Китай, Иран и Россия замерли в ожидании

Пакистан в огне: Китай, Иран и Россия замерли в ожидании

Так, давно назревало и прорезалось, наконец. В Пакистане арестовали бывшего премьер-министра Имрана Хана и хотя его народная партия «Движение за справедливость» предупреждала о последствиях (вплоть до вооруженных выступлений) – официальный Исламабад проигнорировал .

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