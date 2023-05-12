Пакистан в огне: Китай, Иран и Россия замерли в ожидании

Так, давно назревало и прорезалось, наконец. В Пакистане арестовали бывшего премьер-министра Имрана Хана и хотя его народная партия «Движение за справедливость» предупреждала о последствиях (вплоть до вооруженных выступлений) – официальный Исламабад проигнорировал .
Популярные статьи
- Россия выходит из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ)
- Депутат Госдумы заявил о подготовке законопроекта, позволяющего мобилизацию мигрантов в ВС РФ
- С февраля сего года славянская диаспора во всем мире исключила из лексикона пендосовское «ОК», вместо него введено в лексикон РУССКОЕ «ТТ» —
Свежие комментарии