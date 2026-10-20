Певицы Бритни Спирс, Мадонна и Кристина Агилера на премии MTV Video Music Awards, 2003 год © Julie Jacobson/APРоссияне начали активно ностальгировать по нулевым, сообщила «Газете.
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