Алтайский дизайнер пожелал проектировщикам аэропорта Новосибирска гореть в аду

Основателю агентства "Два слова" Данилу Снитко уж очень не понравился новый терминала Известный алтайский дизайнер, основатель агентства "Два слова" Данил Снитко раскритиковал руководство и проектировщиков новосибирского аэропорта "Толмачево" и пожелал им гореть в аду.