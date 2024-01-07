Алтайский дизайнер пожелал проектировщикам аэропорта Новосибирска гореть в аду

Основателю агентства "Два слова" Данилу Снитко уж очень не понравился новый терминала Известный алтайский дизайнер, основатель агентства "Два слова" Данил Снитко раскритиковал руководство и проектировщиков новосибирского аэропорта "Толмачево" и пожелал им гореть в аду.
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