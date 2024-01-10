NVIDIA бесплатно раздает видеокарту GeForce RTX 4080 SUPER Founders Edition NVIDIA представила свой...

NVIDIA бесплатно раздает видеокарту GeForce RTX 4080 SUPER Founders EditionNVIDIA представила свой новый графический процессор GeForce RTX 4080 SUPER, ориентированный на ультра-энтузиастов 4K и оснащенный архитектурой Ada Lovelace.
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