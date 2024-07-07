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Французский политик похвалил отказ борцов РФ от участия в ОИ: «Бойкот — хороший ответ!»

Французский политик похвалил отказ борцов РФ от участия в ОИ: «Бойкот — хороший ответ!»

Он отметил, что чемпионат стал политизированным.фото: olympics.com--> Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо похвалил решение российской Федерации спортивной борьбы отказаться от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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