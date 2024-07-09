Продолжайте пост. восстановление аккумулятора заняло довольно много времени. Хотя падение напряжения при каждом параллельном включении велико, пусковой невелик, около 100 мА.
Efoil-2
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Продолжайте пост. восстановление аккумулятора заняло довольно много времени. Хотя падение напряжения при каждом параллельном включении велико, пусковой невелик, около 100 мА.
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