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Петербургский дневник

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В Петербурге досрочно отремонтировали Гамбургскую площадь и часть проспекта Обуховской обороны

В Петербурге досрочно отремонтировали Гамбургскую площадь и часть проспекта Обуховской обороны

Дорожники заменили асфальт, отремонтировали тротуары и нанесли дорожную разметку В Северной столице досрочно отремонтировали Гамбургскую площадь и участки проспекта Обуховской обороны, рассказали в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

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