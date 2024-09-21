В Петербурге досрочно отремонтировали Гамбургскую площадь и часть проспекта Обуховской обороны

Дорожники заменили асфальт, отремонтировали тротуары и нанесли дорожную разметку В Северной столице досрочно отремонтировали Гамбургскую площадь и участки проспекта Обуховской обороны, рассказали в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.
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