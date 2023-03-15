Нью Информ

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Гарик Мартиросян назвал причину ухода из программы Comedy Club

Гарик Мартиросян назвал причину ухода из программы Comedy Club

Юморист и телеведущий Гарик Харламов ведет шоу «Конфетка» на канале ТНТ в паре с Мариной Кравец. Программа пользуется успехом у зрителей, однако поклонники до сих пор обеспокоены тем, что артист перестал участвовать в Comedy Club.

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