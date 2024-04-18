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Петербургский дневник

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МИД: граждане Китая чаще других получают электронные визы в РФ

МИД: граждане Китая чаще других получают электронные визы в РФ

Сервис востребован среди граждан и других государств Граждане Китая чаще других получают электронные визы в Россию, однако сервис востребован и у иностранцев из других стран, в том числе из прибалтийских государств, сообщил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

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