МИД: граждане Китая чаще других получают электронные визы в РФ

Сервис востребован среди граждан и других государств Граждане Китая чаще других получают электронные визы в Россию, однако сервис востребован и у иностранцев из других стран, в том числе из прибалтийских государств, сообщил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.