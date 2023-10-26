Боец Тактаров о поединке Павловича и Аспиналла: буду очень ждать победы Сергея

Первый российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров оценил шансы россиянина Сергея Павловича в поединке против Тома Аспиналла, отметив, что Аспиналл является слишком неудобным соперником, передает "Советский спорт".
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