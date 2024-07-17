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Русская весна

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238-я бригада уничтожает американские «три топора» и другую артиллерию, поддерживая наступление на южно-донецком направлении (ВИДЕО)

238-я бригада уничтожает американские «три топора» и другую артиллерию, поддерживая наступление на южно-донецком направлении (ВИДЕО)

В ходе поддержки наступательных действий 150-й дивизии разведка 238-й бригады ВС РФ успешно обнаружила американское орудие «M777» в районе населённого пункта Дальнее.

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