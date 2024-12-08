NYT: сирийская вооруженная оппозиция обращалась к США по поводу террористов

С заверениями о запрете членам террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) присоединиться к вооруженной оппозиции в Сирии обращались к властям США представители данной оппозиции, сообщает 8 декабря The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновников в США и Турции.
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