NYT: сирийская вооруженная оппозиция обращалась к США по поводу террористов

С заверениями о запрете членам террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) присоединиться к вооруженной оппозиции в Сирии обращались к властям США представители данной оппозиции, сообщает 8 декабря The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновников в США и Турции.