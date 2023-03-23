Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Шулепова
    сейчас им украинских и арабских беженцев нагонят😀Президент Чехии з...
  • Леонид Ла Рошель
    Судя по заголовку - Ну, да, обычно Китай делал пластмассовые рельсы или как у нас говорят "из говна и палок", а тут в...Китай впервые отп...
  • Зоя Жук
    В каком месте стену ставить будут? Пока стройка идет граница с Россией все время меняется. Предлагаю начинать строить...Посол ФРГ в Киеве...

Новые реалии на Ближнем Востоке грозят Эрдогану потерей крупных козырей в разгар предвыборной кампании

Новые реалии на Ближнем Востоке грозят Эрдогану потерей крупных козырей в разгар предвыборной кампании

Пока в США активно обсуждают стратегию после нормализации отношений Саудовской Аравии и Ирана, особенно после официального приглашения иранскому президенту посетить Эр-Рияд, а у нас все внимание уделено решению МУС в Гааге и визиту китайского лидера, в Турции с объявлением К.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх