Новые реалии на Ближнем Востоке грозят Эрдогану потерей крупных козырей в разгар предвыборной кампании

Пока в США активно обсуждают стратегию после нормализации отношений Саудовской Аравии и Ирана, особенно после официального приглашения иранскому президенту посетить Эр-Рияд, а у нас все внимание уделено решению МУС в Гааге и визиту китайского лидера, в Турции с объявлением К.