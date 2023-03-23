Новые реалии на Ближнем Востоке грозят Эрдогану потерей крупных козырей в разгар предвыборной кампании

Пока в США активно обсуждают стратегию после нормализации отношений Саудовской Аравии и Ирана, особенно после официального приглашения иранскому президенту посетить Эр-Рияд, а у нас все внимание уделено решению МУС в Гааге и визиту китайского лидера, в Турции с объявлением К.
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