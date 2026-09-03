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BFMTV: французский мэр запретил комарам летать над его коммуной

BFMTV: французский мэр запретил комарам летать над его коммуной

imago stock&people via www.imago-images.de/TASS Мэр французской коммуны Сен-Жюст-Сен-Рамбер Оливье Жоли издал постановление, запрещающее тигровым комарам летать над территорией города.

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