«Нижний Новгород» прибыл в Сочи, время начало матча сдвинуто на два часа

Изменено время начала матча 10-го тура Лиги PARI «Сочи» - «Нижний Новгород». Стартовый свисток на стадионе «Фишт» должен был прозвучать в 17:00 мск, но начало игры было отложено на два часа - матч начнется в 19:00, сообщаетsport24.