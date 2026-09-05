«Нижний Новгород» прибыл в Сочи, время начало матча сдвинуто на два часа

Изменено время начала матча 10-го тура Лиги PARI «Сочи» - «Нижний Новгород». Стартовый свисток на стадионе «Фишт» должен был прозвучать в 17:00 мск, но начало игры было отложено на два часа - матч начнется в 19:00, сообщаетsport24.
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