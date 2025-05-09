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Иржи Прохазка проплыл 30 метров подо льдом

«30 метров подо льдом. Нужно продолжать бросать себе вызов. Когда человек принимает состояние неизбежной смерти, страх растворяется, и остается сила, которая всегда была рядом», – написал боец UFC Иржи Прохазка.

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