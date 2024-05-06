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Военное обозрение

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Черноморский флот ВМФ России уничтожил пытавшиеся атаковать объекты в Крыму украинские безэкипажные катера

Черноморский флот ВМФ России уничтожил пытавшиеся атаковать объекты в Крыму украинские безэкипажные катера

Киевский режим регулярно предпринимает попытки атак российских объектов в Крыму с помощью безэкипажных катеров, но большая часть диверсий пресекается силами ВМФ РФ.

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