Как известно, и «Аль-Каида», и ИГИЛ (признаны террористическими) – дело рук США и Великобритании. В этом признавались Хиллари Клинтон и ныне избранный президент США Дональд Трамп, который назвал Барака Обаму создателем ИГИЛ.
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