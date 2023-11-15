Факты о японской философии жизни

Японская дисциплина — это порядок, чистота и пунктуальность Западный человек удивляется сложным и многослойным традициям Японии, которые не мешают японцам успешно развивать современные технологии, быть первыми во многих мировых начинаниях, управлять устойчивыми и прибыльными предприятиями.
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