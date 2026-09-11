Как правильно использовать плиточный клей для ванной: Советы по нанесению и укладке

Качественная укладка плитки в ванной — это система, где важна каждая деталь. Ошибки на этапе выбора или применения клея могут проявиться не сразу, а через полгода-год: плитка начнет «звенеть», отходить целыми рядами, в швах появится плесень, а на стенах — некрасивые пятна влаги.
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