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Кинооператор и режиссер Борис Тимковский скончался в день своего 90-летия

Кинооператор и режиссер Борис Тимковский скончался в день своего 90-летия

Советский и российский кинооператор и режиссер, заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Союза кинематографистов Борис Тимковский умер в возрасте 90 лет.

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