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Певица Клава Кока испытала на себе ужасы шоу «Прятки» на СТС

Певица Клава Кока испытала на себе ужасы шоу «Прятки» на СТС

Российская певица Клава Кока испытала на себе все ужасы нового шоу «Прятки» на телеканале СТС. По правилам проекта, ведущий Егор Крид должен найти артистов, которые спрятались от него в заброшенных локациях Еревана, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

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