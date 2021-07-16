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«МЮ» и Варан почти договорились по контракту. Официального предложения «Реалу» пока нет

Защитник «Реала» Рафаэль Варан все ближе к переходу в «Манчестер Юнайтед». 28-летний футболист почти договорился с «Манчестер Юнайтед» по условиям контракта.

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