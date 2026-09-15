Shot: пассажирский самолет Sepehran начал разваливаться на рейсе в Иране

Boeing 737 иранской авиакомпании Sepehran вернулся в аэропорт вылета из-за проблем на борту. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .
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