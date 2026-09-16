Привалило счастье на «флажке»… Угальде принес победу «Спартаку» над «Факелом», когда трибуны уже загрустили в предчувствии нулевой ничьей

«СПАРТАК» - «ФАКЕЛ» - 1:0 (0:0) Гол: Угальде, 90+1.«Спартак»: Максименко, Джику, Бабич, Денисов (Пруцев, 75), Солари, Маркиньос (Дмитриев, 61), Умяров, Зобнин, Жедсон, Угальде, Даку (Барко, 61).
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