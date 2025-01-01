Виноградов: выйти на пенсию в 2025 году просто по возрасту невозможно

С 2025 года для выхода на пенсию просто по достижении определенного возраста будет недостаточно — потребуется накопить необходимое количество индивидуальных пенсионных коэффициентов и лет трудового стажа, сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.