Василий Цыганцов представил спектакль «Уроки французского» на сцене Театра Вахтангова

21 сентября на сцене «Студия» Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова прошла премьера спектакля Василия Цыганцова «Уроки французского» по одноименной повести Валентина Распутина.
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