РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 188 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • юрий серебренников
    Он подрастёт и вспомнит ,как его пиздила " м ама" ..я понимаю- виноват, но неужели за деньги так можно изуродовать па..."Завтра едет в де...
  • Eduard
    Шутки у клоуна закончились?Экс-депутат Рады ...
  • Eduard
    Сидит сволочь притихшая,тут уже не такой смелый!Суд арестовал уби...

Освобожденные из плена военные РФ рассказали об эмоциях от возвращения на родину

Освобожденные из плена военные РФ рассказали об эмоциях от возвращения на родину

РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ Российские военные, которые были освобождены из плена в рамках первого этапа большого обмена военнопленными между Москвой и Киевом, поделились собственными эмоциями от возвращения в РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх