Освобожденные из плена военные РФ рассказали об эмоциях от возвращения на родину

РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ Российские военные, которые были освобождены из плена в рамках первого этапа большого обмена военнопленными между Москвой и Киевом, поделились собственными эмоциями от возвращения в РФ.
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