Больше суток линия фронта в Курской области стабильна. Есть небольшие изменения, которыми можно пренебречь.
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Больше суток линия фронта в Курской области стабильна. Есть небольшие изменения, которыми можно пренебречь.
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