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WSJ сообщил о попытке Илона Маска сорвать крупную сделку OpenAI

WSJ сообщил о попытке Илона Маска сорвать крупную сделку OpenAI

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск пытался помешать компании OpenAI, разработчику программы ChatGPT, заключить договоренность о строительстве в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) крупного дата-центра.

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