WSJ сообщил о попытке Илона Маска сорвать крупную сделку OpenAI

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск пытался помешать компании OpenAI, разработчику программы ChatGPT, заключить договоренность о строительстве в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) крупного дата-центра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии