ФАС продлила рекомендации по предельным ценам на удобрения до мая 2024 года

Внутренние цены на минеральные удобрения в России сохранятся на уровне прошлого года, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приняла решение о продлении рекомендаций по предельным ценам до 31 мая 2024 года.
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