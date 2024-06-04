В «Северный Артек» приехали первые отдыхающие

Активисты «Движения первых» стали «первопроходцами» нового сезона. Для них подготовлены разнообразные мероприятия, включая знакомство с такими направлениями Движения, как «Спорт», «Здоровый образ жизни» и «Туризм и путешествия».
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