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Крушение батискафа в Хургаде: детали трагедии с шестью русскими туристами

Крушение батискафа в Хургаде: детали трагедии с шестью русскими туристами

В Хургаде батискаф «Синдбад» потерпел крушение, унеся жизни шести русских туристов, включая детей. Возникают вопросы о легальности экскурсии и недостаточном инструктаже.

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