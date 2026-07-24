На Вэнса устроили скоординированную атаку в его партии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс столкнулся с онлайн-атаками со стороны членов его партии. Союзники вице-президента утверждают, что атаки являются частью скоординированной попытки подорвать его политическую репутацию, сообщает Washington Post (WP).
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