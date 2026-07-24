Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 075 подписчиков

На Вэнса устроили скоординированную атаку в его партии

На Вэнса устроили скоординированную атаку в его партии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс столкнулся с онлайн-атаками со стороны членов его партии. Союзники вице-президента утверждают, что атаки являются частью скоординированной попытки подорвать его политическую репутацию, сообщает Washington Post (WP).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии