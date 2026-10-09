Interpreting Russia's Position Towards The Islamic NATO Authored by Andrew Korybko via Substack, While Russia officially has no problem with the Islamic NATO and even hopes that it'll one day include Iran to fulfill Russia's regional collective security vision, it would be inaccurate to claim that Russia is naïve about the latent threat that this bloc could pose as a result of Turkiye's rivalry with Russia.
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