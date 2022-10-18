Появилось видео последствий пожара в многоэтажке в Ейске после падения самолета Су-34

Многоэтажка в Ейске, горевшая накануне вечером после падения самолета Су-34, попала на видео. После пожара часть дома сверху донизу выглядит как декорации для фильма ужасов: обугленные почерневшие стены, дыры на месте окон, покосившиеся балконы.