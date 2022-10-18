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Появилось видео последствий пожара в многоэтажке в Ейске после падения самолета Су-34

Появилось видео последствий пожара в многоэтажке в Ейске после падения самолета Су-34

Многоэтажка в Ейске, горевшая накануне вечером после падения самолета Су-34, попала на видео. После пожара часть дома сверху донизу выглядит как декорации для фильма ужасов: обугленные почерневшие стены, дыры на месте окон, покосившиеся балконы.

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