«Россия. Путин. Победа»: как Восьмой созыв ГД РФ завершал «пятилетку»

Восьмой созыв работал в условиях постоянной чрезвычайной повестки Восьмой созыв Государственной думы начал работу 12 октября 2021 года и 27 июля 2026 года завершает свои полномочия в преддверии выборов, которые пройдут 18, 19 и 20 сентября.