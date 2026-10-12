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Калужские новости

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Гиревики Калужской области завоевали несколько наград Чемпионата мира

Гиревики Калужской области завоевали несколько наград Чемпионата мира

Иван Кулаков установил рекорд мира, подняв снаряд весом 47 кг 176 раз. Еще несколько золотых медалей завоевали Роман Кирюхин, Мовсар Сулейманов, Александра Пивень, Ирина Мартынова и Милена Трофимова.

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