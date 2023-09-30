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Экономический рост Китая в среднесрочной перспективе. Прогноз Международного валютного фонда

Экономический рост Китая в среднесрочной перспективе. Прогноз Международного валютного фонда

Международный валютный фонд (МВФ) отмечает признаки стабилизации китайской экономики после замедления в первом квартале 2023 года и полагает, что Китай может достичь более высоких темпов экономического роста в среднесрочной перспективе, если проведет необходимые реформы.

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